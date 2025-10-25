TEMAS DE HOY:
Nacionales

Maximiliano Dávila es hallado culpable en tribunal de EE.UU.

El ex director de la unidad antinarcóticos fue extraditado el 12 de diciembre.

Naira Menacho

24/10/2025 22:07

Escuchar esta nota

Maximiliano Dávila, excoronel y exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en el gobierno de Evo Morales, fue declarado culpable por una corte de Nueva York, Estados Unidos, por cargos de tráfico de drogas y conspiración para portar armas.

Noticia en Desarrollo...

