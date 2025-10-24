La actriz Isabelle Tate, conocida por su reciente participación en la serie 9-1-1: Nashville, falleció a los 23 años a causa de una rara enfermedad neuromuscular progresiva. La noticia fue confirmada el 19 de octubre por la agencia que representaba a la joven intérprete.

“Isabelle estaba llena de pasión, era una luchadora y nunca se ponía excusas por su discapacidad”, expresó la agencia en un comunicado difundido en redes sociales.

Su representante también recordó con afecto el entusiasmo con el que la actriz había retomado su carrera artística. “Conozco a Izzy desde que era adolescente y recientemente había vuelto a actuar. Obtuvo el papel en la primera serie para la que se presentó, 9-1-1: Nashville, y disfrutó enormemente la experiencia”.

Una lucha constante contra una enfermedad degenerativa

A Isabelle le diagnosticaron una enfermedad neuromuscular progresiva cuando tenía 13 años. Ella misma habló públicamente de su condición en 2022, a través de sus redes sociales:

“No suelo mostrarme vulnerable aquí, pero siento que debo compartir esto. Cuando tenía 13 años, me diagnosticaron una enfermedad neuromuscular progresiva que debilita los músculos de mis piernas con el tiempo”.

Pese a las dificultades, Tate nunca se rindió. Continuó trabajando y persiguiendo sus sueños en el mundo del espectáculo, hasta que la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, una condición hereditaria que afecta los nervios periféricos, terminó por arrebatarle la vida en el momento más prometedor de su carrera.

Con tan solo 23 años, Isabelle Tate deja un legado de talento, perseverancia y pasión por la actuación, recordado por compañeros y admiradores en todo el mundo.

