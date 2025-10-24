TEMAS DE HOY:
Adolescente muerta Menor hallada muerta profesora desaparecida

34ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Imágenes sensibles! Anciano cae debajo de un camión tras perder el equilibrio mientras iba en bicicleta

La escena, conmocionante y breve, dejó al hombre tendido sin vida mientras los transeúntes y conductores cercanos observan consternados.

Charles Muñoz Flores

24/10/2025 12:34

Vietnam

Escuchar esta nota

Un trágico accidente se registró en Vietnam cuando un adulto mayor que circulaba en bicicleta perdió el equilibrio y cayó directamente debajo de un camión en movimiento.

El conductor del vehículo no pudo evitar el impacto, provocando la muerte instantánea del ciclista en plena vía pública.

Según las imágenes de un video de 15 segundos que circulan en redes sociales, los primeros cuatro segundos muestran cómo la víctima pierde el equilibrio y cae. Inmediatamente después, las llantas traseras del camión lo arrollan, provocando un aplastamiento fatal en la cabeza.

La escena, conmocionante y breve, dejó al hombre tendido sin vida mientras los transeúntes y conductores cercanos observan consternados.

A continuación, el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD