Un trágico accidente se registró en Vietnam cuando un adulto mayor que circulaba en bicicleta perdió el equilibrio y cayó directamente debajo de un camión en movimiento.

El conductor del vehículo no pudo evitar el impacto, provocando la muerte instantánea del ciclista en plena vía pública.

Según las imágenes de un video de 15 segundos que circulan en redes sociales, los primeros cuatro segundos muestran cómo la víctima pierde el equilibrio y cae. Inmediatamente después, las llantas traseras del camión lo arrollan, provocando un aplastamiento fatal en la cabeza.

La escena, conmocionante y breve, dejó al hombre tendido sin vida mientras los transeúntes y conductores cercanos observan consternados.

A continuación, el video:

