¡Clamor por justicia! Madre de joven víctima se quita la ropa frente a diputados en México

Una desgarradora escena se vivió este jueves en el Congreso de San Luis Potosí, México, cuando Silvia Castillo, madre de un joven asesinado brutalmente hace más de seis años, se despojó de parte de su ropa frente a legisladores para exigir justicia y denunciar la inacción de las autoridades.

Silvia Castillo, cuyo hijo Alan Francisco fue quemado vivo en un crimen atroz, irrumpió en el patio central del recinto legislativo, el "Edificio Presidente Juárez", donde se realizaba un concurso de altares de muertos con la presencia de varios diputados locales y turistas. La mujer, inscrita en el padrón de víctimas, manifestó su profunda indignación por la reciente reelección de Giovanna Itzel Argüelles Moreno como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), una decisión que, a su juicio, ignora su lucha.

Desesperación ante la indiferencia legislativa

La madre buscó insistentemente hablar con el presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, el diputado Marco Antonio Gama Basarte, quien no se encontraba. Al no ser atendida, exigió ver al diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, pero este fue retirado por sus asistentes por una puerta alterna para evitar confrontación, según reportaron los medios El Imparcial y El Heraldo de México.

En un momento de dolor extremo y absoluta desesperación, Silvia se desvistió de la parte inferior de su cuerpo, gritando su sufrimiento por la pérdida de su hijo y la injusticia de que su caso permanezca impune.

La protesta generó gran conmoción. No obstante, la reacción de algunos legisladores fue de indiferencia. Se reportó que diputadas como Mireya Vancini Villanueva optaron por ignorar el clamor de la madre y continuaron con el evento y las fotografías junto a los altares.

Desmayo y retiro del recinto

La protesta culminó de forma dramática: Silvia Castillo sufrió un desmayo y tuvo que ser atendida por varios minutos. Finalmente, fue retirada del recinto para permitir que el concurso de altares de muertos continuara.

El acto de Silvia Castillo visibiliza la lucha incansable de las madres buscadoras y víctimas en Latinoamérica, quienes a menudo recurren a medidas extremas para ser escuchadas ante la falta de respuesta y revictimización por parte del sistema judicial y político. La justicia para Alan Francisco, asesinado brutalmente hace más de seis años, sigue siendo una demanda desatendida en San Luis Potosí.

