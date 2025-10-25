TEMAS DE HOY:
Informe forense Profesor abusador Niño agredido

33ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Gorehabba: el festival en India donde se lanzan estiércol de vaca como rito espiritual

La celebración Gorehabba en Gumatapura, India, impactó a miles tras viralizarse un video en TikTok. ¿Por qué se lanzan estiércol?

Ligia Portillo

25/10/2025 13:13

VIDEO: Fiesta india genera controversia por lanzamiento masivo de excremento de vaca.Foto: X / burockflexy
India

Escuchar esta nota

Un festival tradicional en la India se volvió viral y polémico luego de que un creador de contenido estadounidense compartiera su experiencia en redes sociales. En el pequeño pueblo de Gumatapura, los habitantes participan en el Gorehabba, un evento en el que los asistentes se lanzan excremento de vaca, previamente bendecido, como parte de la celebración.

El festival tiene lugar un día después del Diwali, el conocido festival de las luces, y está vinculado al nacimiento del dios Beershwara Swamy, quien, según la tradición local, habría nacido del estiércol vacuno. La comunidad atribuye al material propiedades curativas y lo considera sagrado, transformando lo que para muchos podría parecer un acto chocante en una ceremonia espiritual.

El video del estadounidense rápidamente generó debate en redes sociales, con usuarios que calificaron la práctica de “extraña” o “repulsiva”, mientras otros defendieron la tradición como un ejemplo de la rica diversidad cultural de la India.

El Gorehabba, aunque sorprendente para el público internacional, es un recordatorio de cómo las festividades locales pueden mantener vivas creencias ancestrales, aun cuando parecen inusuales a ojos extranjeros.

Mira el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:30

Notivisión

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:30

Notivisión

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD