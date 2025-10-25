Un festival tradicional en la India se volvió viral y polémico luego de que un creador de contenido estadounidense compartiera su experiencia en redes sociales. En el pequeño pueblo de Gumatapura, los habitantes participan en el Gorehabba, un evento en el que los asistentes se lanzan excremento de vaca, previamente bendecido, como parte de la celebración.

El festival tiene lugar un día después del Diwali, el conocido festival de las luces, y está vinculado al nacimiento del dios Beershwara Swamy, quien, según la tradición local, habría nacido del estiércol vacuno. La comunidad atribuye al material propiedades curativas y lo considera sagrado, transformando lo que para muchos podría parecer un acto chocante en una ceremonia espiritual.

El video del estadounidense rápidamente generó debate en redes sociales, con usuarios que calificaron la práctica de “extraña” o “repulsiva”, mientras otros defendieron la tradición como un ejemplo de la rica diversidad cultural de la India.

El Gorehabba, aunque sorprendente para el público internacional, es un recordatorio de cómo las festividades locales pueden mantener vivas creencias ancestrales, aun cuando parecen inusuales a ojos extranjeros.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play