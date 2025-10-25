¡Tome previsiones! Se vienen lluvias intensas y descenso de temperaturas en Santa Cruz

Si tiene planes al aire libre este fin de semana, tome nota: un frente frío ingresará al departamento de Santa Cruz acompañado de lluvias de moderadas a fuertes y un marcado descenso de temperaturas. Así lo advirtió el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el “Señor del Clima”, quien recomendó a la población tomar previsiones ante los cambios bruscos del tiempo.

“El sábado en la noche tendremos lluvias de moderada a fuerte intensidad, no solo en la capital, sino también en las provincias. Por lo tanto, hay que tomar previsiones”, señaló Alpire.

Según el especialista, el fenómeno afectará tanto a la capital como a las distintas regiones del departamento, con vientos del norte que cambiarán repentinamente al sur y variaciones térmicas significativas.

Pronóstico por regiones

Provincia Andrés Ibáñez y Norte Integrado:

Este sábado, los vientos del norte alcanzarán 70 km/h, pero durante la noche ingresará el sur con lluvias fuertes. El domingo, el clima cambiará bruscamente: temperaturas entre 18°C y 22°C, lluvias moderadas y vientos del sur de 50 km/h bajo cielos nublados.

Valles cruceños:

El domingo la temperatura bajará hasta 10°C. Se esperan lluvias fuertes el sábado por la noche y precipitaciones moderadas el domingo. Los vientos del norte, de 50 km/h, cambiarán gradualmente al sur.

Cordillera:

El domingo descenderá hasta 13°C. Los vientos del norte superarán los 70 km/h, especialmente en Cabezas y Charagua. Se pronostican lluvias fuertes la noche del sábado y moderadas el domingo, acompañadas de viento sur.

Chiquitania:

Este domingo bajarán a 19°C. Los vientos del norte oscilarán entre 65 y 70 km/h en Ñuflo de Chávez y Chiquitos. Durante el fin de semana, se prevén lluvias de moderadas a fuertes y cielos nublados.

El consejo del “Señor del Clima”

“La lluvia del sábado por la noche y del domingo será de consideración. Tomemos las previsiones del caso”, insistió Alpire.

El ingreso del frente frío pondrá fin al calor intenso de los últimos días, dando paso a un fin de semana húmedo y ventoso. Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, proteger a niños y adultos mayores y asegurar techos y objetos sueltos ante las ráfagas de viento.

Mira la programación en Red Uno Play