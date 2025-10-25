TEMAS DE HOY:
Economía

Cámara Nacional de Industrias pide certidumbre y seguridad jurídica para reactivar el aparato productivo

El representante del sector industrial señaló que existe gran expectativa por el diálogo con el nuevo gobierno, considerando que el fortalecimiento de la producción nacional será clave para generar empleo y dinamizar la economía.

Hans Franco

25/10/2025 12:32

Foto: Cámara Nacional de Industrias pide certidumbre y seguridad jurídica
Santa Cruz

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Gonzalo Morales, destacó la importancia de generar confianza y seguridad jurídica como pilares fundamentales para la reactivación económica del país, antes del inicio del Primer Encuentro Nacional con el Sector Empresarial y Productivo, convocado por el presidente electo Rodrigo Paz Pereira en la Fexpocruz.

“Lo que el pueblo boliviano necesita en estos momentos es tener certidumbre y confianza. El nuevo gobierno tiene que dar seguridad jurídica al empresariado boliviano, al industrial boliviano. Cuando contamos con reglas claras y normas precisas, podremos empezar a reactivar el aparato productivo del país”, afirmó Morales.

El representante del sector industrial señaló que existe gran expectativa por el diálogo con el nuevo gobierno, considerando que el fortalecimiento de la producción nacional será clave para generar empleo y dinamizar la economía.

El dirigente industrial reiteró la predisposición del sector para trabajar de manera conjunta con el nuevo gobierno en políticas que promuevan la inversión, la producción nacional y la generación de empleo sostenible, contribuyendo al bienestar de todas las familias bolivianas.

Mire el video: 

 

