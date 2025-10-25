Sector exportador pide modelo basado en producción y libertad para invertir, en reunión con Rodrigo Paz

El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones (CANEB) y de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (CADEX), Oswaldo Barriga, expresó este sábado las expectativas del sector exportador antes del Primer Encuentro Nacional con el Sector Empresarial y Productivo, convocado por el presidente electo Rodrigo Paz Pereira en la Fexpocruz.

“No venimos a buscar un acuerdo, venimos a escuchar lo que plantea el nuevo gobierno en esta primera reunión. Buscamos un cambio de modelo económico basado en la producción, en la seguridad jurídica, en las exportaciones; con libertad para producir, libertad para hacer gestión, crear empleo e invertir en Bolivia”, manifestó Barriga. El representante empresarial señaló que Bolivia es un país rico y con todas las condiciones para crecer, pero que en las últimas dos décadas el desarrollo del sector privado se ha visto limitado por restricciones estructurales.

“Durante 20 años nos han puesto grilletes para no crecer. Esperamos que con el nuevo gobierno podamos hacer los cambios que el país necesita: libre exportación sin cupos, sin bandas, abastecimiento de combustibles y seguridad jurídica en todo el sentido de la palabra. Eso es lo que necesitamos los bolivianos para salir adelante”, enfatizó.

Barriga destacó que el sector exportador está dispuesto a colaborar con el nuevo gobierno en la construcción de una economía abierta, competitiva y generadora de empleo, orientada a aprovechar el potencial productivo y logístico de Bolivia en los mercados internacionales.

