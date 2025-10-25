¡Peleaban en plena carretera! Dos mujeres fueron atropelladas (Video)

Una pelea entre dos mujeres en plena carretera terminó de manera fatal la madrugada del 22 de octubre, cuando un automovilista las atropelló a toda velocidad en Houston, Texas. La Policía de Houston busca al conductor responsable del incidente.

El hecho ocurrió alrededor de las 03:00 a.m. sobre el Boulevard Cullen, cerca de una licorería y una tienda de abarrotes. Cámaras de seguridad registraron el momento en que las dos mujeres, aparentemente afroamericanas, comenzaron a discutir y luego a agredirse físicamente en medio de la vía.

Según la información proporcionada por las autoridades, una de las mujeres tenía 30 años y la otra aproximadamente 50. Una vestía pantalón corto negro y blusa blanca, mientras que la otra llevaba un pants gris claro.

En el video se observa cómo ambas se acercan a la carretera, intercambian palabras y luego se golpean hasta caer al asfalto. En ese instante, un automóvil que estaba estacionado frente a la licorería permanece inmóvil, pero un segundo vehículo, que circulaba a gran velocidad, las atropella, provocando la muerte inmediata de las dos mujeres.

La Policía de Houston continúa la búsqueda del conductor que huyó tras el accidente, y hace un llamado a cualquier testigo que pueda aportar información.

Mira los videos:

Mira la programación en Red Uno Play