Dos casos de abuso sexual infantil al interior de familias, conmocionan a Cochabamba

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia informó sobre dos casos de violación infantil ocurridos en el núcleo familiar, hechos que han generado consternación en la ciudad.

El primer caso involucra a un hombre de 34 años, tío de la víctima, que abusaba sexualmente de su sobrina desde que ella tenía 7 años. La situación salió a la luz cuando el agresor guardó evidencia de los abusos en su galería digital y la subió a la nube de Google, lo que alertó a la policía. Tras ser localizado, fue enviado a la cárcel de Palmasola y enfrenta una condena de 25 años de presidio.

El segundo caso afecta a una niña de 12 años, quien fue víctima de violación por parte de su padre biológico desde los 7 años. La menor contó los abusos a su madre, lo que permitió que la familia denunciara el hecho. El agresor ya fue aprehendido y permanece detenido a la espera de la audiencia de medidas cautelares.

El encargado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, señaló que los casos de violencia sexual en el núcleo familiar están aumentando y destacó la importancia de la denuncia temprana para proteger a los menores.

Las autoridades hacen un llamado a la población a reportar cualquier situación de abuso infantil y a fortalecer los mecanismos de prevención y protección de los derechos de los niños y adolescentes.

