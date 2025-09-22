TEMAS DE HOY:
Policial

¿Qué pretendían? Una pareja fue captada marcando negocios en Cochabamba

Los vecinos alarmados por las marcas con aerosol en negocios piden a la policía tomar precaución.

Ligia Portillo

22/09/2025 9:27

¿Qué pretendían? Una pareja fue captada marcando negocios en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

La preocupación se apoderó de varios sectores de la ciudad tras registrarse un incidente de inseguridad que involucró daños en locales comerciales ubicados en la avenida Uyuni, avenida Santa Cruz y avenida Villarroel de Cochabamba.

Según testimonios de vecinos, un sujeto acompañado de una mujer utilizó pintura en aerosol para marcar las fachadas de varios negocios, generando alarma entre los habitantes, quienes temen que los símbolos puedan tener fines ilícitos. “Esto nos tiene muy preocupados, no sabemos si se trata de un mensaje para cometer delitos”, señaló una vecina afectada.

Las acciones quedaron registradas en cámaras de vigilancia de la zona, por lo que los vecinos esperan que la Policía realice una verificación inmediata para esclarecer los hechos y tomar las medidas correspondientes. Hasta el momento, se desconoce el significado de los símbolos pintados y si los locales fueron seleccionados al azar o con algún propósito específico.

Las autoridades policiales aún no se han pronunciado oficialmente, mientras que los comerciantes afectados exigen mayor presencia de seguridad en la zona para prevenir futuros incidentes.

 

Más noticias
