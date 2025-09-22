Familia entera muere en accidente tras ser embestida por un automóvil en el Trópico

Una familia completa perdió la vida la tarde del sábado en un trágico accidente ocurrido en el sector de Villa 14 de Septiembre, en pleno Trópico de Cochabamba.

Padre, madre y un menor de edad iban a bordo de una motocicleta cuando fueron violentamente impactados por un automóvil, lo que provocó que el conductor de la moto perdiera el control y los tres ocupantes cayeran sobre la vía, falleciendo de manera instantánea.

Según testigos, el accidente se produjo cuando el automóvil, que circulaba a gran velocidad, embistió a la motocicleta y luego intentó darse a la fuga. Efectivos policiales iniciaron una persecución y lograron interceptar al vehículo algunos kilómetros más adelante. La conductora del auto, que presentaba aliento alcohólico, fue arrestada y ahora enfrenta cargos por el fatal accidente.

El hecho ha causado profunda consternación en la población del Trópico, ya que se trata de una familia muy conocida en la zona. Autoridades de Tránsito confirmaron que continúan las investigaciones para esclarecer todas las circunstancias del siniestro y determinar las responsabilidades legales correspondientes.

