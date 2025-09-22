El Paraguay Marathon Club (PMC) informó un insólito caso que sacudió la Maratón Internacional de Asunción: la corredora Soledad Gómez, de la categoría 55-59 años, fue descalificada y suspendida por un año tras comprobarse que un hombre corrió en su lugar durante la prueba de 7 kilómetros.

Según el comunicado oficial del PMC, la atleta con dorsal 7699 “fue reemplazada durante la competencia por otra persona, de sexo masculino, y posteriormente subió al podio a recibir los premios obtenidos con dicho dorsal”. Fotografías difundidas por la organización muestran claramente al joven corriendo con el número de la participante sancionada.

El club calificó lo sucedido como una falta grave contra el reglamento, la honestidad y la ética deportiva, principios que defiende desde hace más de dos décadas. Como sanción, la atleta recibirá una suspensión de un año, con advertencia de que una reincidencia resultará en una penalización permanente.

Además, las corredoras legítimas de la categoría ya pueden gestionar sus trofeos contactando directamente a la organización.

El PMC hizo un llamado a la comunidad runner a denunciar cualquier práctica fraudulenta para preservar la transparencia, el juego limpio y el espíritu deportivo de las competencias. “El respeto al deporte y la honestidad es responsabilidad de todos”, concluyó el comunicado.

¡Hizo trampa! Mujer es suspendida de la Maratón de Asunción, otro corrió en su lugar. Foto: Instagram/pymarathonclub

Mira la programación en Red Uno Play