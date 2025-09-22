El streamer Bruno Kruszyn, conocido como Brunenger, sufrió un fuerte accidente de tránsito en la Autopista Panamericana, a la altura de la calle Paraná, en sentido norte. El siniestro ocurrió cerca de las 7 y dejó como saldo dos personas heridas, una de ellas atrapada en el vehículo.

Según fuentes policiales, el choque involucró al motorizado conducido por el influencer y un Renault Mégane negro. La magnitud del impacto hizo necesaria la intervención de equipos de rescate, quienes trabajaron para liberar al ocupante atrapado en el habitáculo. Durante el operativo, la calzada permaneció parcialmente, generando demoras significativas en el tránsito.

Conocido influencer protagoniza violento choque: hay dos heridos: (Foto: X).

Las imágenes del accidente comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, encendiendo la preocupación de los seguidores de Brunenger, que horas antes había realizado un stream de más de diez horas para celebrar su cumpleaños.

Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, se encargó de transmitir tranquilidad a los fanáticos. “Hablé con la familia de Bruno. Tuvo un accidente muy fuerte en la Panamericana. Lo importante es que sepan que está bien, él y todos los que iban en el auto”, aseguró en su cuenta de X. Además, destacó que “no estaba manejando Bruno”, aclaración realizada a pedido de la familia para calmar la preocupación pública.

El streamer Brunenger protagonizó un accidente en la Panamerica. (Foto: Instagram @brunenger - X)

Por el momento, las autoridades continúan investigando las causas del accidente y el estado de los demás involucrados, mientras que Brunenger se encuentra fuera de peligro según la información oficial.

Más tarde, el propio Brunenger llevó tranquilidad desde la clínica. “Gracias por preocuparse, estoy en el hospital ya mejorando de a poco. Recién me dan el celu. Los amo, pronto volvemos”, escribió para acompañar una foto.

Brunenger llevó tranquilidad a sus seguidores desde la clínica. (Foto: X @brunenger)

Mira la programación en Red Uno Play