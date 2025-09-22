TEMAS DE HOY:
Deportes

Blooming golea a GV San José y Guabirá vence a The Strongest, así queda la tabla de posiciones

A falta de un solo partido de la jornada 23 del balompié nacional del Torneo Todos Contra Todos, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera.

Agencia APG

22/09/2025 11:23

Guido Vadalá, extremo derecho de Blooming y Dener Da Silva Moreno, delantero de Guabirá. Foto: APG.
Bolivia.

Esta es la tabla de posiciones del Campeonato de la División Profesional 2025 (todos contra todos), tras jugarse siete de los ocho partidos de la vigésima primera fecha.

Por ejemplo, Blooming de Santa Cruz se ubica en la cuarta posición de la tabla, tras haber goleado 4-1 en condición de visitante a Gualberto Villarroel San José en Oruro. Mientras que Guabirá se ubica en la sexta colocación producto de su triunfo sobre de local sobre The Strongest.

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 Always Ready 21 15 4 2 60 22 +38 49
2 The Strongest 20 14 1 5 53 34 +19 43
3 Bolívar 20 12 4 4 50 23 +27 40
4 Blooming 20 11 4 5 40 32 +8 37
5 San Antonio 21 7 7 7 37 35 +2 28
6 Guabirá 20 8 4 8 34 37 -3 28
7 Independiente 20 7 6 7 34 40 -6 27
8 Gualberto Villarroel 21 8 3 10 28 36 -8 27
9 Nacional Potosí 21 6 6 9 34 29 +5 24
10 Oriente Petrolero 21 6 6 9 32 40 -8 24
11 Totora Real Oruro 20 6 5 9 33 37 -4 23
12 FC Universitario 20 6 5 9 25 37 -12 23
13 Real Tomayapo 20 5 8 7 21 33 -12 23
14 ABB 21 4 8 9 23 35 -12 20
15 Wilstermann 21 1 5 15 16 47 -31 8
16 Aurora* 21 8 4 9 38 39 -1 0

