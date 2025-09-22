Blooming golea a GV San José y Guabirá vence a The Strongest, así queda la tabla de posiciones

A falta de un solo partido de la jornada 23 del balompié nacional del Torneo Todos Contra Todos, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera.
Esta es la tabla de posiciones del Campeonato de la División Profesional 2025 (todos contra todos), tras jugarse siete de los ocho partidos de la vigésima primera fecha.
Por ejemplo, Blooming de Santa Cruz se ubica en la cuarta posición de la tabla, tras haber goleado 4-1 en condición de visitante a Gualberto Villarroel San José en Oruro. Mientras que Guabirá se ubica en la sexta colocación producto de su triunfo sobre de local sobre The Strongest.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DIF
|PTS
|1
|Always Ready
|21
|15
|4
|2
|60
|22
|+38
|49
|2
|The Strongest
|20
|14
|1
|5
|53
|34
|+19
|43
|3
|Bolívar
|20
|12
|4
|4
|50
|23
|+27
|40
|4
|Blooming
|20
|11
|4
|5
|40
|32
|+8
|37
|5
|San Antonio
|21
|7
|7
|7
|37
|35
|+2
|28
|6
|Guabirá
|20
|8
|4
|8
|34
|37
|-3
|28
|7
|Independiente
|20
|7
|6
|7
|34
|40
|-6
|27
|8
|Gualberto Villarroel
|21
|8
|3
|10
|28
|36
|-8
|27
|9
|Nacional Potosí
|21
|6
|6
|9
|34
|29
|+5
|24
|10
|Oriente Petrolero
|21
|6
|6
|9
|32
|40
|-8
|24
|11
|Totora Real Oruro
|20
|6
|5
|9
|33
|37
|-4
|23
|12
|FC Universitario
|20
|6
|5
|9
|25
|37
|-12
|23
|13
|Real Tomayapo
|20
|5
|8
|7
|21
|33
|-12
|23
|14
|ABB
|21
|4
|8
|9
|23
|35
|-12
|20
|15
|Wilstermann
|21
|1
|5
|15
|16
|47
|-31
|8
|16
|Aurora*
|21
|8
|4
|9
|38
|39
|-1
|0
