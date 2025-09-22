TEMAS DE HOY:

Internacional

VIDEO: ¡Era inocente, pero estaba preso! La emoción de un hombre tras recuperar su libertad

Tuvo que pasar 9 largos años preso, para que se probara su inocencia.

Ligia Portillo

22/09/2025 11:20

VIDEO: ¡Era inocente, pero estaba preso! La emoción de un hombre tras recuperar su libertad. Foto: Captura de pantalla
Brasil

Después de nueve años de prisión por un crimen que no cometió, José Ivo volvió a respirar libertad. El hombre, acusado erróneamente de ser el autor intelectual de un homicidio ocurrido en 2016 en el Muelle de Barra, en Maceió, fue finalmente declarado inocente tras un intenso proceso judicial que evidenció su inocencia.

La decisión del tribunal generó emoción y lágrimas entre los presentes, quienes no pudieron contener la conmoción al ver cómo José Ivo recuperaba su vida tras casi una década de injusticia. La defensa, mediante análisis jurídico minucioso y pruebas contundentes, logró demostrar que la acusación en su contra carecía de fundamentos.

Los abogados destacaron la importancia de la dedicación y precisión en cada paso del proceso, subrayando que la justicia puede prevalecer incluso frente a años de sufrimiento injusto. José Ivo, profundamente emocionado, autorizó la difusión de un video que muestra su reacción tras escuchar la sentencia, un momento que ya circula en redes sociales y ha conmovido a miles.

Mira el video:

 

