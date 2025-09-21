Desaparecen dos músicos colombianos en México, Gustavo Petro pide ayuda a autoridades mexicanas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado público a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, para que el gobierno de México colabore en la localización de dos ciudadanos colombianos que desaparecieron recientemente en la Ciudad de México.

Los dos desaparecidos, músicos del género urbano, habrían sido vistos por última vez en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, luego de haber participado en una presentación artística. Según las fichas de búsqueda, ambos perdieron contacto con sus allegados después de que uno de ellos saliera presuntamente rumbo al gimnasio.

El mandatario colombiano, a través de sus redes sociales, calificó el caso como una posible acción de redes delictivas transnacionales y vinculó la situación con lo que describió como "las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente" y con el alto consumo de drogas en Estados Unidos, al que señaló como reflejo de una "sociedad decadente y carente de amor".

“Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón”, expresó Petro. El presidente además apeló al sentido de unidad latinoamericana al convocar a que “México todo” se sume a la búsqueda y que la juventud de América Latina permanezca unida “en las canciones y en la esperanza”.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora emitió un comunicado desmarcándose del caso, señalando que no existen reportes, denuncias ni evidencia de que las personas desaparecidas hayan estado en esa entidad ni participado en algún evento musical reciente en el estado. La investigación, por ahora, está siendo dirigida por las autoridades de la Ciudad de México.

El caso ha generado una amplia movilización en redes sociales, donde diversas figuras del mundo artístico han hecho eco de la desaparición, pidiendo ayuda al público para compartir información que contribuya con su localización.

Mira la programación en Red Uno Play