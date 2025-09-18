¡Impactante! Mueren tres personas por la caída de una telesilla en el monte Elbrus (VIDEO)

Un grave accidente ocurrió en el monte Elbrus, en Rusia, ha dejado al menos tres personas fallecidas y varios heridos, tras el fallo de un telesilla unipersonal utilizado por montañeros y turistas.

El incidente, provocado por la rotura de un cable, causó la caída de varias sillas individuales y obligó a una compleja operación de evacuación de decenas de personas atrapadas en altura.

Según las primeras informaciones, el cable se salió de la polea de uno de los soportes, lo que habría provocado la caída de algunas sillas. Las labores de rescate fueron complicadas debido al mal tiempo.

En un primer momento se confirmaron dos fallecidos, pero más tarde se encontró el cuerpo de una tercera víctima. Unas 35 personas fueron evacuadas y varios heridos fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

El gobernador local, informó que los servicios de emergencia siguen trabajando en la zona. Además, las autoridades han abierto una investigación penal para aclarar las causas exactas del accidente.

El monte Elbrus, con casi 5.650 metros de altura, es muy visitado por turistas y alpinistas. Sus remontes y telecabinas deben recibir mantenimiento constante por las difíciles condiciones de la montaña. Las autoridades pidieron no difundir rumores hasta tener los resultados oficiales de la investigación.

Mira la programación en Red Uno Play