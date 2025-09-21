TEMAS DE HOY:
La intrigante publicación que subió presentadora poco antes del accidente aéreo en que perdió la vida

El mensaje de Estrella en sus redes sociales conmocionó a sus seguidores y a la comunidad periodística, al ser un testimonio final de su último viaje.

Milen Saavedra

21/09/2025 9:33

Nuevo León, México

Horas antes del trágico accidente aéreo que le costó la vida, la conductora de televisión Débora Estrella compartió un enigmático mensaje en su cuenta de Instagram. La publicación, que se convirtió en su última comunicación pública, mostró la aeronave en la que viajaba con la pregunta: "¿Adivinen que?".

El fatídico suceso ocurrió la tarde de este sábado, cuando la avioneta se desplomó en el Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio de García. En el accidente, también falleció el piloto Bryan Ballesteros Argueta.

Minutos antes de que se confirmara la tragedia, varios usuarios de redes sociales ya habían alertado sobre el vuelo bajo de una avioneta en la zona. El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, confirmó el hallazgo de los cuerpos sin vida en el lugar del impacto, cerca del Río Pesquería.

El mensaje de Estrella en Instagram conmocionó a sus seguidores y a la comunidad periodística, al ser un testimonio final de su último viaje. Las autoridades, incluyendo elementos de Protección Civil, paramédicos y la Fiscalía, acudieron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y determinar las causas del siniestro.

