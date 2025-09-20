TEMAS DE HOY:
Internacional

¿Te atreverías a probarla? La pizza con hormigas amazónicas causa furor en Brasil

Lo que llama aún más la atención es su elevado costo.

Charles Muñoz Flores

20/09/2025 10:42

La pizza con hormigas amazónicas que causa furor en Brasil. FOTO: Tomada de internet.
Brasil

Brasil vuelve a sorprender con su innovación culinaria. Una pizza cubierta de hormigas amazónicas recolectadas a mano se ha convertido en tendencia en redes sociales, despertando tanto curiosidad como controversia.

Lo que llama aún más la atención es su elevado costo: conseguir estas hormigas en ciertas regiones del país no es tarea fácil, y el precio final refleja el esfuerzo de su recolección artesanal.

En los videos compartidos en las últimas horas, se observa la pizza tradicional de masa, salsa y queso, coronada con decenas de hormigas negras que generan más intriga que apetito. Para algunos, se trata de un manjar exótico digno de la alta gastronomía; para otros, pagar por “comer insectos” resulta simplemente una locura.

Este fenómeno confirma que la creatividad gastronómica brasileña no tiene límites y que, en la cocina, la extravagancia también tiene su precio.

 

