Horror en Italia: Joven de 22 años es acusada de matar y enterrar a dos bebés

Una impactante tragedia conmocionó al tranquilo pueblo de Traversetolo, Italia, después de que se descubrieran los cuerpos de dos bebés en el jardín de una estudiante universitaria de 22 años, identificada como Chiara Petrolini. La joven fue detenida y acusada de homicidio premeditado y ocultación de cuerpos, después de que pruebas de ADN la confirmaran como la madre de al menos uno de los bebés.

Un hallazgo macabro en el jardín familiar

El caso salió a la luz el pasado 9 de agosto, cuando el perro de la abuela de Petrolini desenterró los restos de un bebé en el jardín de la casa. En ese momento, Chiara se encontraba de vacaciones en Nueva York con su familia. Este macabro descubrimiento llevó a la policía a iniciar una investigación que, el 14 de septiembre, reveló un segundo hallazgo: otro cuerpo de un bebé, que al parecer había sido enterrado hace más de un año, publicó TN con información de Il Messaggero.

Según los investigadores, Petrolini supuestamente dio a luz al primer bebé en la casa familiar el 7 de agosto. Los peritajes sugieren que el recién nacido estaba vivo cuando fue enterrado. Días después de este terrible acto, la joven viajó con sus padres a Estados Unidos, quienes, al igual que el padre del bebé, han sido exculpados de cualquier implicación en el caso.

La casa donde encontraron los cuerpos de los bebés. (Foto: gentileza The Sun).

Una vida de apariencias

El pueblo de Traversetolo se encuentra en estado de shock, pues Chiara Petrolini era vista por sus vecinos como una "estudiante universitaria modelo" y una joven activa en la iglesia local. El alcalde del pueblo la describió como parte de una familia "acomodada e integrada", sin nada que pudiera sugerir una tragedia de esta magnitud.

Sonia Canrossi, la madre del exnovio de Petrolini, afirmó que su hijo estaba "devastado" y que desconocía el embarazo. "Si nos hubiéramos dado cuenta, yo misma habría criado a este niño. Ella podría haber ido a cualquier lugar que quisiera", declaró Canrossi.

Fue el perro de la abuela de Chiara quien desenterró el primer cuerpo. (Foto: gentileza The Sun).

Se busca comprender lo incomprensible

Las autoridades están tratando de determinar cómo Petrolini logró ocultar no solo uno, sino dos embarazos. Los investigadores señalaron que la joven no tuvo ningún seguimiento médico durante sus gestaciones. Se ha revelado que la policía encontró búsquedas en su historial de internet sobre "cómo abortar".

El caso, que ha provocado una profunda conmoción, ha dejado al pueblo de Traversetolo con una mezcla de dolor e incredulidad. Ahora, las autoridades continúan con las pruebas forenses y de ADN para esclarecer los detalles de este trágico doble infanticidio.

Mira la programación en Red Uno Play