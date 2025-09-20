Video: ¡Terrible! Auto chocó a un motociclista que salió volando y quedó debajo de un micro

En las imágenes se observa el terrible momento en que el auto chocó contra el motociclista. El hecho causó terror entre los presentes.
19/09/2025 21:11
El terrible accidente se suscitó en México, donde tres vehículos se vieron involucrados, un auto chocó contra un motociclista y éste terminó volando.
Según las investigaciones de las autoridades, aparentemente el hecho se produjo debido a una mala maniobra al volante por parte del chofer del vehículo.
El impacto fue tan fuerte que el motociclista salió despedido hacia el carril contrario y terminó debajo de un colectivo que estaba detenido en el semáforo.
El video fue captado por cámaras de seguridad y tras difundirse fue masivamente viralizado. Tras el impacto el motociclista terminó volando y cayó debajo de un micro, tuvo que ser rescatado y evacuado hasta un nosocomio.
El informe médico señala que el herido terminó con graves lesiones en sus brazos, dedos y presenta un traumatismo craneoencefálico, se encuentra en recuperación.
