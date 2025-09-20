TEMAS DE HOY:
Internacional

Video: ¡Terrible! Auto chocó a un motociclista que salió volando y quedó debajo de un micro

En las imágenes se observa el terrible momento en que el auto chocó contra el motociclista. El hecho causó terror entre los presentes. 

Red Uno de Bolivia

19/09/2025 21:11

Foto: Redes Sociales.
México

El terrible accidente se suscitó en México, donde tres vehículos se vieron involucrados, un auto chocó contra un motociclista y éste terminó volando.

Según las investigaciones de las autoridades, aparentemente el hecho se produjo debido a una mala maniobra al volante por parte del chofer del vehículo.

 

 

El impacto fue tan fuerte que el motociclista salió despedido hacia el carril contrario y terminó debajo de un colectivo que estaba detenido en el semáforo.

El video fue captado por cámaras de seguridad y tras difundirse fue masivamente viralizado. Tras el impacto el motociclista terminó volando y cayó debajo de un micro, tuvo que ser rescatado y evacuado hasta un nosocomio.

El informe médico señala que el herido terminó con graves lesiones en sus brazos, dedos y presenta un traumatismo craneoencefálico, se encuentra en recuperación. 

 

 

