Internacional

Video: ¡Terrible! Trabajador murió tras caer al vacío luego de apoyarse a una pared

En las imágenes se observa el momento en que el hombre se encuentra trabajando y tras apoyarse a la pared corta, pierde el equilibrio y cae repentinamente al vacío.

Red Uno de Bolivia

19/09/2025 16:50

Foto: Captura de video
India

El terrible hecho se suscitó en Jodhpur, India, donde un trabajador perdió la vida, cuando cumplía sus funciones.

En las imágenes captadas por cámaras de seguridad se observa, el terrible momento cuando el hombre aparentemente hacía una verificación de los productos empaquetados, e intentó apoyarse a la pared, esta era corta y terminó cayendo al vacío.

 

 

El sujeto que vestía una camiseta, pantalón de mezclilla y estaba descalzo, con una bebida en la mano, cae de una considerable altura y muere trágicamente.

El hecho se suscitó el pasado 9 de septiembre en horas de la tarde, aparentemente el trabajador no tomó en cuenta que la pequeña pared en la que buscaba apoyarse media un promedio de unos 50 centímetros de altura, ya que se observa que ni siquiera logra apoyar su mano.

No se percató del riesgo que significaba no ver al retroceder, llegó al parámetro y tambaleó de manera repentina. El video, que tiene 19 segundos de duración, fue publicado y viralizado.

Los internautas reaccionaron consternados ante la tragedia. Tras caer al vacío dos personas acuden de inmediato, y observan cómo el trabajador se encontraba tirado muerto en el piso.

 

