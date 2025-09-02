¿Hackearon tu WhatsApp? Así puedes detectarlo y qué hacer de inmediato

Durante los últimos meses, se incrementó a nivel mundial el hackeo de cuentas de WhatsApp, siendo que esta red social es la plataforma de mensajería más popular.

Sin embargo, pese a que algunos usuarios no pudieron detectar si sus cuentas fueron hackeadas, existen algunas señales que te ayudan a identificar, conoce las mismas.

Señales que muestran que tu cuenta podría estar hackeada

Mensajes o fotos no enviados por ti: Si notas que han aparecido textos o imágenes en tu cuenta que no recuerdas haber enviado, es posible que alguien haya tomado control de tu cuenta.

Cambios en los datos de tu cuenta: Modificaciones en tu foto de perfil, estado o nombre sin tu consentimiento indican que otra persona podría estar manipulando tu cuenta.

Mensaje de verificación inesperado: Si recibes un mensaje de verificación de WhatsApp sin haberlo solicitado, podría ser un intento de hackeo.

Comentarios sobre tu actividad en horarios inusuales: Si tus contactos mencionan que te vieron en línea en momentos extraños, podría ser señal de que alguien está usando tu cuenta.

Notificaciones extrañas desde WhatsApp Web o aplicaciones espía: Alertas sobre intentos de acceso desde dispositivos no reconocidos o intentos de usar tu cuenta desde aplicaciones externas son señales de actividades sospechosas.

Rendimiento anormal del teléfono: Un drenaje rápido de la batería, aumento en el consumo de datos o fallos técnicos pueden ser indicativos de que hay una aplicación espía en tu dispositivo.

