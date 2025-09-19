¡Atroz! Hombre abusó de su hijastra, la mantuvo encerrada durante 22 años y tuvo tres hijos con ella

El atroz hecho se suscitó en la localidad brasileña de Araucária, en la región metropolitana de Curitiba, donde una mujer de 29 años, denunció que sufrió graves vejaciones en manos de su padrastro, desde que ella tenía 7 años de edad.

Tras años de ser sometida a cautiverio y a graves vejámenes logró escapar de su victimario, y presentó la denuncia, al revelar los constantes abusos sexuales, amenazas psicológicas y físicas a las que fue sometida por 22 años.

Según señaló, su padrastro de ahora 51 años la mantuvo sometida desde sus 7 años, haciendo uso de agresiones violentas, y tras las vejaciones logró quedar embarazada, tres niños nacieron producto de las mismas.

“Yo sabía que él era una persona agresiva. Tenía miedo, mucho miedo, todavía tengo. Me amenazaba, decía que, si no era de él, no sería de nadie. Que nuestra separación solo sería con la muerte”, contó la joven, visiblemente conmocionada y afectada, a medios locales.

Así mismo, se conoció que la víctima aprovechó un descuido de su agresor, para poder huir el martes 16 de septiembre, afirmando que salía a una revisión médica para sus hijos, se armó de valor y acudió a la comisaría.

Tras conocer el caso, las autoridades detuvieron al sujeto, sin embargo, él negó todos los hechos, la Policía realiza todas las investigaciones y se hace contención a las víctimas.

“Pensé que un día iban a estar contando mi muerte, porque jamás pensé que podría escapar. Él decía que, si no lo hacía él, lo harían otros. No veía salida. No aguanté más”, relató la mujer entre lágrimas.

Según el comisario Eduardo Kruger, reveló que el hombre la obligó a mantener una relación con él tras separarse de su madre.

