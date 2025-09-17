TEMAS DE HOY:
Internacional

Video: ¡Se arriesgó! Intentó robar cables del tren y casi muere electrocutado

El hecho ocurrió en Argentina. Un domo de seguridad detectó al sospechoso, que fue detenido tras manipular los cables.

Red Uno de Bolivia

16/09/2025 21:49

Foto: Captura de video
Argentina

Un joven fue detenido en el barrio Palermo, Argentina, tras intentar robar cables de alta tensión sin considerar el riesgo de ser electrocutado.

Un domo de seguridad con visión de 360 grados detectó al sospechoso caminando cerca de las vías en dirección a la cabina de señales. Fue así como se lo descubrió y posteriormente se procedió a su captura.

En las imágenes se observa al hombre manipulando los cables de alta tensión, tirando varias veces de ellos con la intención de arrancarlos. Esta maniobra puso en grave riesgo su vida.

 

Las autoridades señalaron que, afortunadamente, la vía no tenía energía en ese momento, lo que evitó una tragedia. Sin embargo, advirtieron sobre el alto peligro que corren quienes intentan sustraer este tipo de materiales.

 

 

