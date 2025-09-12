¡Insólito! Engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y lo vendió a grupo criminal

Un hecho insólito se suscitó en la frontera entre Tailandia y Myanmar, donde un joven de 19 años, fue abandonado a su suerte, y vendido a un grupo criminal que lo sometió a trabajos forzados.

El joven fue comercializado por su propia novia de 17 años, la misma que lo invitó a realizar un viaje romántico. El joven emocionado aceptó la propuesta, debido a que su novia aparentaba tener una vida lujosa, por lo que estaba seguro de que ella podía cubrir el costo del viaje.

Después de que él aceptó el viaje, se dio cuenta que todo era mentira y una fachada. La joven lo había planificado todo y en un giro inesperado su enamorada recibió como pago 15.000 dólares y lo dejó en mano de sus captores.

El joven estuvo por cuatro meses en cautiverio, durante ese tiempo fue sometido a condiciones inhumanas, trabajó de entre 16 a 20 horas de manera diaria en fraudes electrónicos, no recibía alimento y era maltratado físicamente.

La familia reportó la desaparición del joven, y tras una larga búsqueda lograron hallarlo y terminaron negociando con el grupo criminal, para que puedan dejarlo libre.

El joven regresó con 10 kilos menos, problemas de salud mental y graves secuelas físicas.

