¡Consternación! “Mamá, ayúdame, me ahogo”: una joven de 18 años muere tras operarse de las amígdalas

La muerte de una joven de 18 años identificada como Julieta, en Buenos Aires, Argentina que falleció tras operarse de las amígdalas causó consternación. El hecho se habría suscitado el 3 de marzo de 2020 y tras años de investigaciones este martes 9 de septiembre de 2025 se desarrollará el juicio por mala praxis médica.

La joven tenía apenas 18 años cuando falleció, estudiaba medicina y había vuelto a la ciudad de San Juan, de dónde era, para pasar las fiestas en familia y someterse a una operación de amígdalas que, según le habían comentado, era “simple y de rápida recuperación”.

Veinte días después de entrar al quirófano, murió tras una serie de complicaciones que, de acuerdo con la investigación, podrían haberse evitado, por ese motivo se determinó que se someterá a juicio al médico responsable de la operación, sindicado por el delito de mala praxis médica.

El médico otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía se sentará en el banquillo de los acusados, ya que está imputado por homicidio culposo por mala praxis.

Tras cinco años de dolor y sufrimiento por el fallecimiento de Julieta, la familia de la joven espera lograr una sentencia por mala praxis y hacer justicia.

Mira la programación en Red Uno Play