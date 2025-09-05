¡Consternador! Hallan muertos a los dos hermanitos que eran retenidos por su propio padre

El terrible hallazgo de tres cuerpos sin vida se suscitó en el arroyo Don Esteban del departamento de Río Negro, cercano al de Soriano, en Uruguay.

Los niños eran buscados por la policía, debido a que sus familiares reportaron la desaparición y señalaron que era el padre de ambos quienes los tenían retenidos y secuestrados.

Según las investigaciones el padre había sacado a los menores a la fuerza de su hogar el pasado 3 de septiembre, pese a que sobre él pesaba una orden judicial, debido a que tenía procesos por violencia doméstica e incumplimiento de medidas cautelares.

Este viernes, el Ministerio del Interior informó que dispuso que el Comando de la Dirección de la Policía Nacional de Uruguay se constituyera al frente del equipo operativo en Río Negro, ya que se había reportado el hallazgo de cuerpos sin vida.

La madre había reportado tanto a las autoridades como en sus redes sociales que su expareja se llevó a los niños. En un video señaló que se encuentra desesperada por la situación y pedía ayuda para que puedan ayudarla a encontrar a sus pequeños, que hoy fueron hallados sin vida.

Por el momento se desconoce cómo se suscitó el fallecimiento, se espera que las autoridades brinden un informe detallado respecto al hecho.

Mira la programación en Red Uno Play