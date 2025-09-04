Condenan a madre y padrastro por la muerte de su hijo, quien fue sometido a torturas e infección fatal

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.º 1 de Quilmes, Argentina, emitió este jueves un fallo condenatorio contra Yesica del Carmen Aquino (36) y Roberto Carlos Fernández (31), madre y padrastro del niño León, quienes fueron hallados culpables de su asesinato.

El caso remonta a septiembre de 2021, cuando el menor falleció tras presentar una infección generalizada provocada por una aguja de coser clavada en la espalda. Las investigaciones revelaron elementos que incriminan directamente a ambos adultos, quienes permanecen detenidos con carácter preventivo.

Aunque el veredicto ya es condenatorio, el Tribunal anunció que la sentencia definitiva se dictará el próximo 15 de septiembre. Ese día, Aquino y Fernández serán trasladados al juzgado para escuchar formalmente la pena impuesta.

“Nos vamos conformes sabiendo que se probó el hecho y que el veredicto es condenatorio. Pero todo es muy triste, porque sea cual sea la condena nadie le devuelve la vida a León”, declaró entre lágrimas Carmen, una de las tías del niño.

El caso ha sido seguido de cerca por organizaciones de protección a la niñez y por familiares del menor, quienes reclaman justicia desde hace dos años. Consideran que, pese al tiempo transcurrido, el hecho sigue siendo “macabro” y lamentan que aún no exista una condena definitiva.

