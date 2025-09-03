A través de redes sociales circulan varios videos donde muestran el momento exacto donde el actor de 25 años, identificado como Rambahal Kashyap, sufrió una terrible descarga eléctrica al tocar una estructura en pleno escenario.

El hecho se suscitó en la localidad de Tamkuhiraj, India, y en presencia del público, que quedó en estado de shock al ver la impactante escena.

En el momento exacto del incidente, el actor se encontraba personificando al Dios Shiva durante una puesta en escena itinerante dentro del marco de una fiesta religiosa.

En las múltiples grabaciones que circulan en plataformas digitales se puede ver que el pequeño escenario donde ocurrió la tragedia era remolcado por un tractor por las calles de la localidad de Tamkuhiraj mientras que un grupo de actores llevaba a cabo una representación religiosa.

Las estructuras en su mayoría eran metálicas, además había un gran sistema de audio, iluminación y máquinas que hacían que la obra se vea espectacular, pero existía una fuerte carga eléctrica.

Inicialmente el actor que se encontraba personificando al Dios Shiva se encontraba en la parte trasera del escenario y posteriormente se quiso unir a dos de sus compañeros justo cuando estaba por hacerlo decidió sentarse, se sujetó con una de sus manos en una barra metálica que estaba electrificada por lo que el joven recibió una potente descarga eléctrica y perdió la vida.

Pese a que intentaron auxiliarlo ya era demasiado tarde, las personas que observaban atentas la escena quedaron consternadas.

