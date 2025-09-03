El hecho se suscitó en medio de una fiesta, donde varios grupos realizaban su presentación, el joven junto a sus amigos, disfrutaban del evento.

En un momento de euforia y alegría, decidió subirse a unas cajas de cerveza y tras ser ovacionado por sus amigos decidió saltar hacía la tarima.

Sin embargo, no imaginó que tras una imprecisión impactó su rostro contra la tarima de madera, generando susto entre los asistentes. Aunque el joven fue auxiliado se desconoce si presenta alguna fractura.

El video fue publicado, viralizado y masivamente comentado, muchos de los internautas destacaron la prudencia con la que se debe actuar en este tipo de eventos.

Mira la programación en Red Uno Play