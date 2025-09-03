TEMAS DE HOY:
Internacional

Video: ¡Impresionante! Batalla de bolas de fuego enciende la noche en El Salvador

La tradición, declarada Bien Cultural, reúne a cientos de habitantes y turistas que se congregan para presenciar cómo los participantes se lanzan bolas de fuego entre sí.

Jhovana Cahuasa

03/09/2025 11:27

Foto: Red Uno
El Salvador

Nejapa es la ciudad de El Salvador, que celebra 103 años de la tradicional Batalla de las Bolas de Fuego, este evento se vive cada 31 de agosto, y se convierte en un espectáculo de fuego y tradición.

Este año, la festividad alcanzó su edición número 103, consolidándose como uno de los eventos culturales más emblemáticos de El Salvador.

La tradición, declarada Bien Cultural, reúne a cientos de habitantes y turistas que se congregan para presenciar cómo los participantes se lanzan bolas de fuego entre sí, en un ambiente lleno de emoción y respeto por la costumbre ancestral.

El video se hizo viral en redes sociales, mostrando una de las festividades de El Salvador, llena de costumbres y tradición. Algunos internautas señalaron que existe una alta peligrosidad en la manipulación de fuego, por lo que afirman que deben ser expertos quienes realicen esas maniobras.

 

