(VIDEO) Este es el preciso momento en que EEUU ataca un buque de Venezuela

Este martes, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, confirmó que las fuerzas del orden de su país, procedieron a atacar en aguas del Caribe a un buque procedente de Venezuela.

Trump señaló que el cargamento llevaba grandes cantidades de drogas. Así mismo, a través de un video publicado en sus redes sociales, Trump mostró el momento del ataque, y agregó que al interior del buque se encontraban 11 personas, presuntamente “terroristas”.

"Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos", dijo el presidente Donald Trump a la prensa desde el Despacho Oval, antes de añadir que han detectado mucha droga y "estas provienen de Venezuela".

El video fue difundido este martes, en las mismas se observa un operativo en el que señala que fuerzas estadounidenses destruyeron una embarcación de la banda transnacional Tren de Aragua en aguas del Caribe.

Ver el video:

