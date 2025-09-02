Trump confirma ataque en aguas del Caribe contra un buque con “drogas” procedente de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que el Ejército ha llevado a cabo un ataque en aguas del Caribe contra un buque procedente de Venezuela.

Trump señaló que el cargamento llevaba grandes cantidades de drogas. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado que el barco en cuestión estaba "siendo operado por una organización narcoterrorista" sancionada por Washington.

“Acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas. Sucedió hace sólo unos momentos. Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país, entrando desde hace mucho tiempo y estas vinieron desde Venezuela y están viniendo muy fuertemente desde Venezuela. Muchas cosas están viniendo de Venezuela. Lo hemos eliminado”, manifestó Trump ante la prensa reunida en el Despacho Oval.

La pasada jornada en medio de un encuentro con la prensa internacional en Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro denunció que ocho barcos de Estados Unidos y 1.200 misiles “apuntan contra Venezuela”.

Así mismo, señaló que esta situación constituye “una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta”.

