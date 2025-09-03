TEMAS DE HOY:
accidente vehicular INFANTICIDIO EN SANTA CRUZ Menor desaparecida

Tendencias

“Tenemos el control sobre ti y tu hija” Cazzu revela que Nodal no permite a Inti viajar con ella

Un nuevo escándalo surgió después de que la cantante Cazzu en un reciente podcast denunció públicamente que su expareja Nodal, y padre de su pequeña hija Inti, no permite que la bebé viaje con ella.

Jhovana Cahuasa

03/09/2025 6:23

Foto: Redes Sociales.
México

Nuevamente Cazzu y Christian Nodal se encuentran en medio de una polémica, debido a que la cantante argentina decidió revelar que su expareja y actual esposo de la también cantante Ángela Aguilar no otorgó el permiso para que la menor de edad pueda viajar a otros países con ella, mientras realiza su gira o presentaciones.

La ‘Nena trampa’ explicó que ella requiere llevar consigo a Inti durante sus giras para poder cuidarla, no porque “se la quiera robar”, y que fue el abogado del cantante quien le comunicó aquella determinación.

La cantante argentina dio estas declaraciones durante su visita a México, para promocionar su nuevo libro ‘Perreo’, que es una autobiografía.

¿Por qué Cazzu no puede viajar con su hija?

Según explicó Cazzu, el representante legal del intérprete de ‘Dime cómo quieres’, se enteró de que el papá de su única hija no autorizó que la menor de edad salga de Argentina, país donde actualmente radica a través de su abogado.

“Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como ese día, tuve ese sentimiento horrible de que el mundo es devastador (...) Me sorprende, los dos trabajamos de lo mismo, él sabe que necesitamos ir a muchos lugares”, declaró en el pódcast Cazzu.

Los comentarios de los internautas no se dejaron esperar en redes sociales, tanto a favor y en contra de la determinación asumida por Nodal y esta nueva polémica que envuelve a ambos artistas.

 

 

