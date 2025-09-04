TEMAS DE HOY:
¡Aterrador! Captan supuesta posesión demoníaca durante la película “El Conjuro 4” en EEUU

En las imágenes se observa a tres personas sujetando a un joven presuntamente poseído, que grita desesperadamente. El hecho generó confusión y temor entre los asistentes.

Red Uno de Bolivia

03/09/2025 21:49

Foto: Captura de video
EE.UU.

Un video se hizo viral en las últimas horas, en las mismas se observa una inquietante escena, donde se vería a un grupo de personas tratar de contener a una persona que estaría atravesando una supuesta posesión demoniaca.

Dicho fenómeno extraño se habría suscitado durante la proyección de la película “El Conjuro 4” en un cine de Estados Unidos.

La presunta escena paranormal fue captada por testigos del hecho, tras su publicación fue viralizada y masivamente comentada. Los internautas generaron una ola de especulaciones respecto al presunto hecho paranormal.

El clip, había sido grabado en plena sala de proyección, en la misma se observa como un joven comienza a gritar de manera desesperada mientras varias personas intentan contenerlo.

Tres asistentes se acercan para sujetar a la persona, mientras uno de ellos parece rezar. Los gritos, “desgarradores”, alertaron al resto del público, generando confusión y miedo.

 

