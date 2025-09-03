El hecho se suscitó en Trujillo, Perú, donde varias personas se lanzaron con botella y se agarraron a golpes, tras la celebración del aniversario de una urbanización.

Los vecinos del sector de Santa Rosa de Monserrat, vivieron una noche de fiesta que se transformó en caos, luego de que un grupo de personas se enfrentaron provocando el temor entre la población.

Debido a esta pelea algunas personas terminaron con cortes en el rostro, por lo que fueron auxiliados de manera inmediata.

Según los vecinos los principales protagonistas del hecho no serían de la zona, por lo que no pudieron identificar a los agresores.

