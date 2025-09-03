TEMAS DE HOY:
INFANTICIDIO EN SANTA CRUZ Menor desaparecida Violencia Familiar

28ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Terrible! Festejo termina en una batalla campal en plena vía pública

El festejo por el aniversario de una urbanización, terminó con peleas, donde varios vecinos resultaron agredidos y con cortes en el rostro.

Red Uno de Bolivia

02/09/2025 20:52

Foto: Captura de video
Perú

Escuchar esta nota

El hecho se suscitó en Trujillo, Perú, donde varias personas se lanzaron con botella y se agarraron a golpes, tras la celebración del aniversario de una urbanización.

Los vecinos del sector de Santa Rosa de Monserrat, vivieron una noche de fiesta que se transformó en caos, luego de que un grupo de personas se enfrentaron provocando el temor entre la población.

Debido a esta pelea algunas personas terminaron con cortes en el rostro, por lo que fueron auxiliados de manera inmediata.

Según los vecinos los principales protagonistas del hecho no serían de la zona, por lo que no pudieron identificar a los agresores.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD