“Tenía múltiples golpes”: dictan detención preventiva al padre acusado de matar a su bebé

Un terrible hecho se suscitó en la ciudad de Centenario, en Neuquén, Argentina, donde un sujeto es acusado de matar a su bebé de 1 mes a golpes.

La Policía argentina, emitió los resultados del examen forense de la autopsia realizada al bebé, confirmando que fue agredido físicamente, presentaba gran cantidad de golpes de puño.

El fiscal Andrés Azar, solicitó la detención preventiva mientras dure el proceso de investigación, y al constatarse que el bebé presentaba heridas.

Durante la audiencia, la fiscalía le atribuyó haber agredido brutalmente al bebé el pasado sábado entre las 6 y las 12.50 en la casa familiar, en la que convivía con su pareja y otros hijos menores.

De acuerdo con la acusación, el hombre le habría propinado “una gran cantidad de golpes de puño” al bebé, que le provocaron las lesiones fatales, que derivaron en su fallecimiento.

