Influencer brasileño fue hallado muerto tras celebrar su cumpleaños con un amigo

Lo que debía ser un viaje soñado para celebrar un nuevo año de vida terminó en tragedia. El influencer Yago Luiz de Campos e Silva, de 25 años, fue hallado sin vida en un hotel de la isla griega de Mykonos.

Red Uno de Bolivia

02/09/2025 17:04

Grecia

El influencer identificado como Yago Luiz de Campos e Silva, de 25 años, fue hallado sin vida, después de celebrar su cumpleaños, con su amigo Ryan Silveira, actor de cine para adultos y modelo de 23 años.

El trágico hecho se suscitó el pasado 23 de agosto, ambos se encontraban alojados en el hotel de la isla griega de Mykonos, uno de los hoteles más lujosos del lugar.

Fue una camarera quien, al ingresar a la habitación, se percató de que el influencer estaba sin vida. Ambos jóvenes en primera instancia fueron hallados inconscientes, sin embargo, tras auxiliarlos se pudo salvar la vida del joven modelo de 23 años.

Mientras que paramédicos confirmaron el deceso de Yago. Las autoridades locales informaron que, durante la inspección, se hallaron en la habitación una jeringa de plástico y cuatro sobres con un polvo blanco que, presuntamente, podría tratarse de sustancias estupefacientes.

Posiblemente una sobredosis sería la causa del fallecimiento, sin embargo, se espera un informe oficial para confirmar las causas exactas del hecho. Sus seguidores quedaron consternados.

 

