Explosivos y precisos: Génesis y Factory ganan el knockout con Ricky Martin

Para cerrar con broche de oro la gala final de La Gran Batalla, Génesis y la academia de baile Factory tomaron el escenario más grande de la televisión boliviana con una vibrante coreografía inspirada en Ricky Martin y su icónico tema “Livin’ la Vida Loca”.

La presentación reflejó el trabajo, la disciplina y la entrega total del equipo, lo que les valió una lluvia de aplausos y el reconocimiento unánime del jurado. Gracias a su impecable desempeño, se llevaron el “knockout” de la noche, además de un premio de ocho cocinas de cuatro hornallas.

Visiblemente emocionada, Génesis agradeció al jurado y confesó haber quedado sin palabras tras el reconocimiento.

Los elogios del jurado

La jueza Gabriela Zegarra destacó la intensidad y emoción del show:

“Diste lo mejor hasta el final, nos hicieron sentir escalofríos”, afirmó.

Por su parte, Rodrigo Massa también resaltó la actitud y el profesionalismo del equipo:

“Son muy talentosos y muy disciplinados. Gracias por esa actitud en el escenario”, manifestó.

Con energía, precisión y carisma, Génesis y Factory se consolidaron como uno de los grandes momentos de la noche, dejando el listón muy alto en la final de La Gran Batalla.

