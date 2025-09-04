"Le cortaron la cara y los brazos": joven de 17 años muere apuñalado tras pelea por una pelota

Maricela Zúñiga, madre de un joven de 17 años, denunció públicamente que su hijo fue asesinado a puñaladas tras una riña vecinal en el sur de Bogotá, Colombia. El conflicto habría iniciado luego de que su hija de 13 años dejara caer una pelota en la vivienda vecina.

Según relató la madre a medios locales, los vecinos reaccionaron con enojo al incidente: insultaron a la menor y lanzaron nuevamente la pelota a su casa.

“Ella salió llorando y fue a ponerle la queja al hermanito. Yo me pregunto por qué no me esperó a mí”, expresó la mujer.

El joven decidió intervenir y, según la versión familiar, fue entonces cuando fue agredido con un arma blanca por una de las personas involucradas.

El adolescente recibió puñaladas en el rostro y los brazos, pero una de las heridas le perforó el corazón. La madre asegura que su hijo solo intentaba defender a su hermana menor.

“Fue por defenderla. Lo mataron por eso”, señaló.

Según la denuncia de la familia, la Policía logró detener a los implicados, entre ellos un adulto y un menor de edad. Sin embargo, horas después fueron puestos en libertad y algunos habrían huido para evitar nuevas detenciones.

“Dejaron al papá libre, y a los días me entero que dejaron al otro menor libre. Hasta ahora dicen que todo está en investigación”, reclamó la madre.

Zúñiga también denunció que, tras el crimen, en redes sociales se inició una campaña para desacreditar a su hijo, incluso con acusaciones falsas de consumo de drogas, las cuales fueron desmentidas rotundamente por la familia. La familia exige justicia y la pena máxima para los responsables

Mira la programación en Red Uno Play