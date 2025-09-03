¡Atroz! Dentista mata a su esposa e hija de 15 años dentro de su vivienda

El terrible hecho se suscitó en Estados Unidos, y causó gran conmoción, luego de conocerse que un hombre de profesión dentista decidió acabar con la vida de su esposa y su hija de 15 años.

Posterior al crimen el hombre decidió autolesionarse, por lo que en su domicilio fueron hallados tres cuerpos sin vida. Las investigaciones preliminares dan cuenta que la familia vivía bastante cómoda, y sin complicaciones.

Los vecinos testificaron que se veían felices, y que no existiría una razón aparente para que el sujeto decidiera cometer el crimen.

“La investigación preliminar indica que se trató de un homicidio con suicidio de origen doméstico. Se cree que el sospechoso es James Choi”, dijo el Departamento de Policía de Johns Creek.

La brutal escena del crimen y suicidio ocurrió en Georgia, en una lujosa mansión valuada en 1.7 millones de dólares. Los cuerpos habían sido hallados el pasado 31 de agosto, y no fue hasta este miércoles que las autoridades brindaron un informe oficial sobre el hecho.

La policía de Atlanta se encontraba realizando un control de bienestar en una comunidad privada en St. Ives Country Club, al noroeste de Georgia, cuando encontraron la brutal escena del crimen con los dos cuerpos de una mujer y una adolescente, el caso se encuentra en investigación.

