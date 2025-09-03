El juez de distrito Rahul Choudhary, en la ciudad norteña de Udaipur, en la India, dictó una sentencia de muerte contra el hombre acusado de quemar viva a su esposa.

La autoridad señaló que este caso ingresa a la categoría de "lo más raro de lo raro" y era "un crimen contra la humanidad", debido a que el hombre señaló que decidió quemar a su esposa porque ella tenía la piel muy oscura.

En sus declaraciones en su lecho de muerte, Lakshmi había dicho que su marido Kishandas "se burlaba regularmente de ella porque tenía la piel oscura".

Por su parte, el abogado de Kishanda manifestó que su cliente era inocente y que apelarían la orden. El asesinato de Lakshmi ocurrida hace ocho años atrás y el veredicto, fue emitido este fin de semana.

La decisión cita declaraciones que ella hizo antes de su muerte a la policía, a médicos y a un magistrado ejecutivo. Lakshmi dijo que su esposo a menudo la llamaba "caballo" o "piel oscura" y la avergonzaba por su cuerpo desde su matrimonio en 2016.

La noche en que murió, Kishandas había traído una botella de plástico con un líquido marrón; dijo que era un medicamento para aclarar su piel y procedió a quemarla viva.

Los padres y la hermana de Kishanda la llevaron al hospital donde más tarde murió.

Mira la programación en Red Uno Play