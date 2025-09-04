Una cámara registró el momento en que un vehículo perdió el control, volcó y su conductor fue expulsado, siendo atropellado por otro auto en una autopista de Malasia.
03/09/2025 23:31
Un trágico accidente captado por una cámara de tablero en una autopista de Malasia se volvió viral, mostrando el momento en que un conductor pierde el control de su vehículo, vuelca y es expulsado del auto, para luego ser atropellado.
Secuencia fatal grabada por la cámara
El video muestra un automóvil blanco que intenta adelantar a otros vehículos, zigzagueando de un carril a otro. Al intentar regresar a su carril original, el conductor pierde el control del auto, que se sale de la carretera e impacta violentamente contra una ladera.
El impacto es tan brutal que el vehículo blanco rebota de vuelta hacia el centro de la autopista, golpeando al automóvil que graba la secuencia y rompiendo su parabrisas. En medio del caos, la cámara capta el momento en que el conductor es expulsado del vehículo accidentado y cae sobre la vía. Lamentablemente, el hombre fue atropellado por otro vehículo que no pudo esquivarlo, falleciendo en el acto.
Mira el video:
