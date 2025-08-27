Fatal accidente de tránsito en la carretera Cochabamba - Santa Cruz deja una fallecida y tres heridos

La madrugada de este miércoles se registró un trágico accidente de tránsito en el kilómetro 85 de la carretera Cochabamba – Santa Cruz, a la altura de Locotal, en el Trópico de Cochabamba. El siniestro dejó como saldo una mujer fallecida y tres personas heridas, entre ellas un niño de tan solo 3 años.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía, un camión impactó contra un automóvil y ambos vehículos terminaron volcados sobre la vía. El violento choque provocó que la conductora del automóvil perdiera la vida en el lugar, mientras que los ocupantes heridos quedaron atrapados entre los fierros retorcidos.

Efectivos de la Unidad de Tránsito llegaron de inmediato y, tras un arduo trabajo de rescate, lograron retirar el cuerpo de la víctima fatal y auxiliar a los heridos, quienes fueron trasladados a centros médicos de la región.

Las causas exactas del hecho aún son materia de investigación. La Policía no descarta que factores como el exceso de velocidad, invasión de carril o fallas mecánicas hayan contribuido al fatal desenlace.

El accidente generó gran conmoción entre los pobladores y conductores que transitaban por la zona, quienes quedaron impactados por la magnitud del choque y el vuelco de los vehículos.

Las autoridades anunciaron que se profundizarán las pericias para determinar responsabilidades en este nuevo hecho de tránsito que enluta a una familia y suma preocupación por la alta siniestralidad en la carretera Cochabamba – Santa Cruz.

