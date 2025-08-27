Jaime Durán dejó la Gestora Pública y aseguró que las pensiones están garantizadas

El exgerente de la Gestora Pública, Jaime Durán, confirmó su renuncia al cargo argumentando motivos personales y explicó que entrega la institución “fortalecida” con un patrimonio que supera los 29 mil millones de dólares, cifra que, asegura, garantiza tanto el pago de pensiones como la Renta Dignidad.

Durán destacó que durante su gestión —que inició en mayo de 2021— la Gestora logró un crecimiento patrimonial superior al 20%, pasando de 24 mil millones de dólares en 2023 a los 29 mil millones actuales. “Estamos dejando una institución sólida, con resultados positivos, utilidades de más de 127 millones de bolivianos hasta julio y la seguridad de que ningún jubilado ni beneficiario de la Renta Dignidad debe preocuparse”, afirmó.

El exgerente también subrayó que los fondos están diversificados: un 35% en el Estado, 51% en el sistema financiero nacional, 12% en emisores privados y 3% en el extranjero. “Esto ha permitido mejorar la rentabilidad de 2,7% que dejaron las AFPs a 4,36%”, puntualizó.

Consultado sobre por qué no esperar a la conclusión de la actual gestión de gobierno, explicó que su decisión busca evitar que el proceso de transición de la Gestora se vea “enturbiado” por un clima político. “Prefiero entregar ahora, en un ambiente técnico y distendido, para que la nueva autoridad, Darwin Ugarte, continúe con el fortalecimiento institucional”, señaló.

Durán cerró garantizando que los 1,2 millones de adultos mayores beneficiarios de la Renta Dignidad y los jubilados del país tienen asegurados sus pagos. “No ha habido ni un solo día de retraso, y en varios casos se ha pagado incluso con anticipación”, remarcó.

Finalmente, en su rol de analista económico, advirtió sobre propuestas electorales que plantean duplicar la Renta Dignidad: “El financiamiento debe ser responsable. Un incremento de esa magnitud quintuplicaría el costo actual y generaría un fuerte impacto en un contexto de déficit fiscal elevado”.

