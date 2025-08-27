TEMAS DE HOY:
¿A cuánto se cotiza el dólar paralelo este miércoles, 27 de agosto en Bolivia?

¡Baja el dólar paralelo!, según registran plataformas digitales en Bolivia, en esta jornada.

Jhovana Cahuasa

27/08/2025 6:25

Según datos emitidos este miércoles 27 de agosto de 2025, por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 13.33 (BOB), y un precio de compra de 13.22 (BOB).

La cotización del tipo de cambio para la venta en relación a la pasada jornada del martes, sufrió variaciones, y un leve descenso ya que el dólar paralelo se registraba en 13.36 (BOB), y hoy desciende en 13.33 (BOB).

En tanto la cifra para la compra también desciende levemente, la pasada jornada registró 13.27 (BOB) y hoy se registra en 13.22 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, en comparación a las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB), por cada dólar. La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

En tanto según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este miércoles una leve variación, ya que a la compra se registra en 13.22 (BOB), y 13.16 (BOB), para la venta.

Cotización dólar paralelo

Cotización dólar Blue

 

 

