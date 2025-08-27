TEMAS DE HOY:
Nacionales

Video: “¡Viva Potosí, viva Bolivia!”, dijo Pumari al salir del juzgado tras obtener su libertad pura y simple

En medio de aplausos, el exlíder potosinista Marco Antonio Pumari salió del juzgado y fue trasladado a la cárcel de San Pedro. Se prevé que en las próximas horas sea enviado a Potosí.

Jhovana Cahuasa

26/08/2025 20:40

Foto: APG
La Paz

Este martes tras desarrollarse la audiencia por el caso 'Golpe I', el exlíder potosinista Marco Antonio Pumari, salió en medio de aplausos y algarabía de la gente que hizo vigilia en puertas del juzgado, para posteriormente ser trasladado a la cárcel de San Pedro.

"¡Viva Potosí, viva Bolivia!", gritó Pumari, mientras era ovacionado por la gente.

El excívico recibió la libertad pura y simple y deberá ser trasladado a Potosí para continuar con otro proceso en su contra, donde su defensa legal buscará obtener la misma determinación de la justicia.

El Tribunal Sexto de Sentencia determinó otorgar detención domiciliaria al gobernador Luis Fernando Camacho y libertad pura y simple para el líder cívico Marco Pumari dentro del caso Golpe I.

 

