Video: ¡A empujones! Así sacaron al abogado de Lidia Patty tras audiencia por el caso 'Golpe I'

La audiencia cautelar de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, procesados en el caso denominado “Golpe de Estado I”, fue suspendida con cuarto intermedio hasta el martes 26 de agosto a las 8:45 horas, debido a la presentación de un recurso de revisión de riesgos procesales.

Tras la finalización de la audiencia algunos incidentes se suscitaron en puertas del juzgado, ya que personas que hacían vigilia en el lugar terminaron abucheando, y sacando a empujones al abogado.

“Lidia Patty a la cárcel por inventar juicios, corrupto ¡fuera, fuera!”, se escuchaba gritar a la gente, quien retiró a empujones al abogado Víctor Nina.

La defensa legal de la exdiputada, no tuvo otra opción que salir huyendo del lugar, para evitar ser agredido.

En hecho se suscitó en el momento en que el abogado era abordado por los medios, para que brinde su posición respecto a la determinación asumida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de Bolivia que, ordenó revisar las detenciones preventivas de Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.

La medida podría abrir la puerta a su liberación si se comprueba que las detenciones exceden lo establecido por la ley.

